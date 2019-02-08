ضبط 20 شاحنة محملة بعلب تونة غير مطابقة للمواصفات بصبراتة

تمكن قسم مكافحة التهريب والمخدرات صبراتة من ضبط عشرين شاحنة محملة بثلاثة ملايين علبة تونة فارغة، تحمل علامات تجارية مختلفة.

وقال المكتب الإعلامي لمصلحة الجمارك، في بيان صادر عنه مساء الخميس، إنه كان من المفترض أن تحمل المضبوطات علامة تجارية خاصة بالمصنع، وموردة باعتماد مستندي حسب المستندات الموجودة.

وأشار إلى أن التحاليل أثبتت عدم انطباق المعايير والمواصفات الصحية حسب المواصفات والمعايير الليبية المعمول بها، مؤكدًا فتح تحقيق بالخصوص وجمع كافة الاستدلالات وإحالة الملف للجهات ذات الاختصاص.

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