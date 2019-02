المتوسط:

قام رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، بعقد اجتماع بعمداء 5 بلديات من المنطقة الغربية.

وأشار المكتب الإعلامي لمصلحة الأحوال المدنية، إلى أنَّ بالتمر اجتمع مع عمداء بلديات صبراتة صرمان الجميل زلطن ورقدالين وذلك للوقوف علي المشاكل التي تواجهها مكاتب الأحوال المدنية بالبلديات المذكورة.

ولفت المكتب الإعلامي، إلى أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر افتتح مكتبًا للسجل المدني بمنطقة تليل ضواحي صبراتة.

The post مشاكل مكاتب الأحوال المدنية بالمنطقة الغربية على أجندة «رئيس المصلحة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية