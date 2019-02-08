 “أفريكوم” تكشف عن أهدافها في ليبيا بـ2019

أكد قائد القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” توماس والدهاوسر أن من أهم البنود التي تسعى أفريكوم لتحقيقها خلال عام 2019 هو تعزيز الاستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها اعتمادا على علاقاتها السابقة مع عائلة القذافي، وكبح مساعيها للحصول على عقود توريد أسلحة وبناء قواعد عسكرية وبحرية في المنطقة.

ونوّه والدهاوسر في إفادته السنوية أمام الكونغرس الأميركي إلى أن الاستراتيجية الجديدة لأفريكوم تتركز حول 6 محاور أساسية تتعلق بتعزيز شبكات الشركاء، وتعزيز القدرات الأمنية وتطويرها، خاصة في الصومال، ودعم الشركاء في منطقة بحيرة تشاد.

واعترف والدهاوسر بعجز الضربات الجوية التي تشن في الصومال عن هزيمة حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، وحث الجيش الصومالي على تحمل المزيد من المسؤولية في هذه المعركة.

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