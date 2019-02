المتوسط:

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة، القيم الآتية:

الدولار الأمريكي-طرابلس 4.36 دينار

الدولار الأمريكي-زليتن 4.365 دينار

اليورو 4.93 دينار

الجنية الإسترليني 5.47 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 1.41 دينار

الجنية المصري 0.235 دينار

الدولار الكندي 3.290 دينار

الدينار الأردني 6.00 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.375 دينار

كسر الذهب عيار 18 134.5 دينار

كسر الفضة 1.70 دينار

