المتوسط:
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة، القيم الآتية:
الدولار الأمريكي-طرابلس 4.36 دينار
الدولار الأمريكي-زليتن 4.365 دينار
اليورو 4.93 دينار
الجنية الإسترليني 5.47 دينار
الليرة التركية 0.83 دينار
الدينار التونسي 1.41 دينار
الجنية المصري 0.235 دينار
الدولار الكندي 3.290 دينار
الدينار الأردني 6.00 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.375 دينار
كسر الذهب عيار 18 134.5 دينار
كسر الفضة 1.70 دينار
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