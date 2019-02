«مكافحة التهريب» بصبراتة تضبط 20 شاحنة محملة بعلب تونة غير مطابقة للمواصفات

المتوسط:

قام قسم مكافحة التهريب والمخدرات بـ صبراتة، بـ ضبط 20 شاحنة محملة بثلاثة ملايين علبة تونة فارغة، تحمل علامات تجارية مختلفة.

وأفاد المكتب الإعلامي لمصلحة الجمارك، في بيان صادر عنه مساء الخميس، بأنه كان من المفترض أن تحمل المضبوطات علامة تجارية خاصة بالمصنع، وموردة باعتماد مستندي حسب المستندات الموجودة.

ولفت المكتب إلى أن التحاليل أثبتت عدم انطباق المعايير والمواصفات الصحية حسب المواصفات والمعايير الليبية المعمول بها، مؤكدًا فتح تحقيق بالخصوص وجمع كافة الاستدلالات وإحالة الملف للجهات ذات الاختصاص.

