اخبار ليبيا الان

مذكرة تفاهم ليبية أمريكية تثير غضب خبراء الآثار والقانونيين

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يعترض عدد من خبراء الآثار والقانونيين في ليبيا على مذكرة التفاهم التي وقعتها الخارجية الليبية مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الاتجار بالآثار الليبية في أمريكا ويسعون إلى تعديل بنودها

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك