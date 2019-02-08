مذكرة تفاهم ليبية أمريكية تثير غضب خبراء الآثار والقانونيين

يعترض عدد من خبراء الآثار والقانونيين في ليبيا على مذكرة التفاهم التي وقعتها الخارجية الليبية مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الاتجار بالآثار الليبية في أمريكا ويسعون إلى تعديل بنودها
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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