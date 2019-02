المتوسط:

قام فريق الصحة التابع للهلال الأحمر الليبي فرع درنة، باستلام شُحنة من الأدوية والمُستلزمات الطبية، مُقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد المكتب الإعلامي للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، بأنه جرى تسليم الشحنة إلى مخازن مستشفى الوحدة العلاجي درنة، مؤكدًا نقل بعض المُستلزمات والأدوية إلى مستشفى الهريش.

The post «الصليب الأحمر» تُرسل شحنة أدوية إلى درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية