أمن بوسليم ينقذ دار عرض الجمهورية من الهدم

أعربت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية برئاسة محمد البيوضي، عن شكرها وتقديرها لجهاز الأمن المركزي فرع أبوسليم التابع لوزارة الداخلية على تدخلهم الفوري والإستجابة السريعة وإيقاف عملية الهدم التي طالت مبنى سينما الجمهورية المملوك للهيئة (الدولة الليبية).

وأوضحت الهيئة، أن مبنى السينما يعاني منذ فترة من مشاكل بخصوص الملكية وبالتالي إحالة الملف الى القضاء للفصل، حيث قام المتنازعون على الملكية بهذه العملية بعد أن قامت المحكمة بمنحهم حق استرجاع المحال التجارية الكائنة بالدور الأرضي ولم تحكم بعد بأحقيتهم في المبنى بالكامل وبالتالي قامت الهيئة بدورها بالطعن في الحكم ولازالت القضية قائمة حتى اللحظة.

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