ليبيا تعلن مهابط المنطقة الجنوبية “منطقة عمليات”

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن غرفة عمليات القوات الجوية حذرت أي طائرة من الهبوط في مجال المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أنه سيتم إجبار أي طائرة على الهبوط، إذا حلقت بدون تصريح في هذا المجال، وذلك بحسب صحيفة “الوسط”.

وأشارت إلى أنه “في حال عدم امتثال الطائرة للأوامر ستعامل كهدف معادٍ، مؤكدة أن أي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية، ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي، لأن المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية وحتى إشعار آخر”.

وكشفت مصادر أمنية وطبية ليبية عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي جرت في مدينة أوباري، خاصة تلك التي وقعت في محيط حقل الشرارة، الذي أفادت المصادر بأنه لا يزال تحت سيطرة قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال مصدر طبي من مستشفى أوباري العام، إن المستشفى استقبل 5 قتلى، بينهم جثث تابعة للكتيبة 177، و3 أخرى لأشخاص لم تُعرف هويتهم حتى الآن، بالإضافة إلى 7 جرحى، جرّاء الاشتباكات التي وقعت، فجر اليوم، بمعسكر تيندي، المتاخم لجبل تيندي في الجنوب.

فيما أضاف مصدر عسكري من مدينة أوباري أن “الاشتباكات التي حدث الخميس بين مجموعة مسلحة غير معروف تبعيتها، وبين مجموعة مسلحة أخرى من مدينة أوباري لا تتبع الفريق على كنه” المعيَّن مؤخرًا من قبل المجلس الرئاسي، على خلاف ما جرى تداوله.

وأوضح المصدر أن “الكتيبة 177 دخلت أوباري، عام 2016، كانت قوة محايدة تحت اسم 456، باتفاق بين قبيلة الحساونة والطوارق والتبو، من أجل فرض الأمن والسلم”.