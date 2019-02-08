سلامة : بعد العمليات العسكرية في الجنوب تحسنت الأوضاع الأمنية واختفت الجريمة

أشاد المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة بالعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في الجنوب ، مشيرا في لقاء له أمس مع قناة العربية إلى أنه وبعد هذه العمليات تحسنت الأوضاع في الجنوب واختفت الجريمة وأصبح الأمن ملموسا لدى المواطنين مشيرا إلى أن هذا ما يهم الأمم المتحدة.

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