سلامة : بعد العمليات العسكرية في الجنوب تحسنت الأوضاع الأمنية واختفت الجريمة

أشاد المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة بالعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في الجنوب ، مشيرا في لقاء له أمس مع قناة العربية إلى أنه وبعد هذه العمليات تحسنت الأوضاع في الجنوب واختفت الجريمة وأصبح الأمن ملموسا لدى المواطنين مشيرا إلى أن هذا ما يهم الأمم المتحدة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
إلطيف: هكذا تفهم حركة التاريخ وخط سير المعارك الوطنية
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
ألمانيا: نؤكد استمرار جهودنا لتوحيد نظرة المجتمع الدولي نحو الحل
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
الميهوب يتهم الرئاسي بالتحالف مع الإرهاب
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
مصدر الأحرار: هدوء الأوضاع في مدينة أوباري
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
أضف تعليقـك