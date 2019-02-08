اخبار ليبيا الان

سلامة : بعد العمليات العسكرية في الجنوب تحسنت الأوضاع الأمنية واختفت الجريمة

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أشاد المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة بالعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في الجنوب ، مشيرا في لقاء له أمس مع قناة العربية إلى أنه وبعد هذه العمليات تحسنت الأوضاع في الجنوب واختفت الجريمة وأصبح الأمن ملموسا لدى المواطنين مشيرا إلى أن هذا ما يهم الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك