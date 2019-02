المتوسط:

قال قائد القوات الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» توماس والدهاوسر، إنَّ من أهم البنود التي تسعى أفريكوم لتحقيقها خلال عام 2019 هو تعزيز الاستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها.

وأضاف والدهاوسر، أن الاستراتيجية الجديدة لأفريكوم تتركز حول 6 محاور أساسية تتعلق بتعزيز شبكات الشركاء، وتعزيز القدرات الأمنية وتطويرها، ودعم الشركاء في منطقة بحيرة تشاد.

The post قائد القوات الأمريكية في أفريقيا: نعمل على تعزيز الاستقرار في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية