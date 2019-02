المتوسط:

طالب المجلس البلدي يفرن بجبل نفوسة، المسافرين بضرورة أخذ الحذر من وجود صخور كبيرة وسط الطريق الجبلي المؤدي إلى المدينة.

وأفاد المكتب الإعلامي للبلدية، أنه توجد صخور وسط الطريق في شيلوني تاغمه نتيجة الانزلقات التي حدتث بعد سقوط الأمطار.

يشار إلى أن مديرية أمن يفرن، وضعت سواتر ترابية في شهر يوليو الماضي لمنع مرور الشاحنات عبر الطريق الجبلي «شليوني تاغمة».

