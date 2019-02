المتوسط:

قامت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية برئاسة محمد البيوضي، بتوجيه الشكر لجهاز الأمن المركزي فرع أبوسليم التابع لوزارة الداخلية على تدخلهم الفوري والاستجابة السريعة وإيقاف عملية الهدم التي طالت مبنى سينما الجمهورية المملوك للهيئة الدولة الليبية.

وأشارت الهيئة، إلى أنَّ مبنى السينما يعاني منذ فترة من مشاكل بخصوص الملكية وبالتالي إحالة الملف إلى القضاء للفصل، حيث قام المتنازعون على الملكية بهذه العملية بعد أن قامت المحكمة بمنحهم حق استرجاع المحال التجارية الكائنة بالدور الأرضي ولم تحكم بعد بأحقيتهم في المبنى بالكامل وبالتالي قامت الهيئة بدورها بالطعن في الحكم ولازالت القضية قائمة حتى هذه اللحظة.

The post إيقاف عملية هدم مبنى سينما الجمهورية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية