الوطنية للنفط تدعو الأطراف لتجنب الأعمال العدائية في حقل الشرارة

دعت المؤسسة الوطنية للنفط كافة الأطراف إلى تفادي تصعيد الأعمال العدائية التي من شأنها تهديد سلامة العاملين، وإلحاق الضرر بالمنشآت الموجودة في أكبر وأهم حقل في ليبيا.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إن سلامة العاملين تظل أولوية المؤسسة القصوى؛ مطالبا كافة الأطراف بتجنب النزاعات والتوقف عن الزج بمنشآت القطاع النفطي في التجاذبات السياسية.

وذكر بيان المؤسسة الوطنية للنفط أن مدير حقل الشرارة النفطي تواصل مع كافة الأطراف الموجودين في المناطق المجاورة للحقل، ودعاهم إلى ضبط النفس، تفاديا لأي تصعيد قد يسفر عن عواقب على القطاع النفطي والبيئي والاقتصاد الوطني.

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