غرفة عمليات القوات الجوية تغلق المجال الجوي بالمنطقة الجنوبية

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة حظر عمليات هبوط وإقلاع الطائرات من وإلى المطارات والمهابط بالمنطقة الجنوبية إلا بعد موافقة الغرفة.

وأكدت الغرفة في بلاغ لها نشرته في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه سيتم إجبار أي طائرة من أي طراز أو نوع أو تبعية سواء كانت محلية أو خارجية تحلق في مجال المنطقة بدون تصريح على الهبوط قسرا في النقاط والقواعد المحددة لركن القوات الجوية، مشيرة إلى أنه في حال عدم امتثال أي طائرة سيتم التعامل معها كهدف معاد، كما نوهت الغرفة إلى أن أي طائرة أجنبية تحاول الهبوط حتى فى المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا على الفور لنيران مقاتلات السلاح الجوي الليبي، معتبرة أن المنطقة التي يشملها نطاق هذا البلاغ هي منطقة عمليات حربية منذ منتصف ليل الخميس وحتى إشعار آخر.

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