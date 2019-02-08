ألمانيا: نؤكد استمرار جهودنا لتوحيد نظرة المجتمع الدولي نحو الحل

التقى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، والوفد المرافق له، مع أعضاء المجلس البلدي مصراتة، وبعض نواب المدينة بالبرلمان وأعضاء من مجلس الدولة.

وبين المكتب البلدي صبراتة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن السفير الألماني أكد أهمية استفادة البلدية من برامج منظمة GIZ الألمانية في ترسيخ مفهوم الحكم المحلي، وزرع الثقة بين المواطن والبلدية، مشيراً إلى البرامج التي تساهم فيها الدولة الألمانية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجدد أوفتشا التأكيد على استمرار جهود بلاده لتوحيد نظرة المجتمع الدولي نحو الحل السياسي في ليبيا، والذي يمثل نقطة وركيزة للاستقرار والأمن والتنمية.

كما أكد رغبة بلاده في تحقيق أكبر تعاون ممكن على المستوى الاقتصادي خاصة في مدينة مصراتة.

ويري مراقبون أن هذه الزيارات تعد انتهاكا للسيادة الليبية وتجاوزا لحدود البعثات الدبلوماسية في البلاد

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طالب خلال لقائه عمداء البلديات بعدم استقبال السفراء

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