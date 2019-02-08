تعرف على رسالة الزائدي إلى أهالي مصراتة

وجه أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية د.مصطفى الزائدي، اليوم الجمعة، رسالة إلى جميع أهالي مدينمة مصراتة.

وقال الزائدي في نص رسالته التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “المؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتين، إلى قيادات مصراتة من سياسيين وعسكريين وقيادات اجتماعية، إنها لفرصة مواتية بالرغم مما فيها من الآم، لتعود مصراتة كما كانت فاعلة في بناء الوطن الليبي الواحد الأمن المستقر، فلقد نجح الأعداء في استخدام مصراتة في صراعهم ضد الوطن، وحاولوا عزلها عن أهلها من أبناء الوطن، ودفعت مصراتة كبقية الليبيين ثمنا باهظا من دماء أبنائها، وتشويه صورتها، ولازال البعض يحاول الزج بمصراتة في معركة ضد التيار الوطني الذي يعمل من أجل بسط الأمن والاستقرار، قوة مصراتة تكمن في إعادة إدماجها في الوطن الليبي، ومحو الصورة السلبية عنها التي رسمها السفهاء في كل مدينة وقرية ليبية، فتمت شيطنتها وأهلها، معركة تطهير الجنوب من الإرهاب والجريمة والفوضى التي تخوضها القوات المسلحة، فرصة ينبغي على قيادات مصراتة اغتنامها لتتقدم الصف الوطني، وتساهم في بناء ليبيا الجديدة، ولا يمكن أن نتصور أن مصراتة قد تُجر ثانية إلى معركة تخوضها بالإنابة عن مشروعات أجنبية معادية، فتستخدم معول هدم للوطن”.

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