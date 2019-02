ألمانيا تعلن استمرار جهودها لإنهاء الانقسام في ليبيا

المتوسط:

التقى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، والوفد المرافق له، مع أعضاء المجلس البلدي مصراتة، وبعض نواب المدينة بالبرلمان وأعضاء من ما يسمى بمجلس الدولة.

وقال المكتب البلدي صبراتة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن السفير الألماني أكد أهمية استفادة البلدية من برامج منظمة GIZ الألمانية في ترسيخ مفهوم الحكم المحلي، وزرع الثقة بين المواطن والبلدية، مشيراً إلى البرامج التي تساهم فيها الدولة الألمانية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

