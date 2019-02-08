بالفيديو.. الدكتورة ليلي اللافي تكشف أهداف وحدة دعم وتمكين المرأة

التقت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي الدكتورة ليلي اللافي، في ديوان المجلس الرئاسي بطرابلس مع ممثلات 21 دولة من سفارات ومنظمات دولية بحضور نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا للشؤون السياسية “ستيفاني ويليامز”.

وقالت الدكتورة ليلي اللافي في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية على هامش هذا اللقاء ،إن اللقاء الذي انعقد مع ممثلي المجتمع الدولي بليبيا ،جاء تدعيما لإرادة المرأة الليبية ،و إبراز دورها و مشاركتها في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.

و أضافت ،على هامش اجتماع مع ممثلي المجتمع الدولي ،أن الهدف من هذه الوحدة ،ان يكون للمرأة الليبية دور هام على المستوى الوطني و الاقليمي و حتى العالمي ،مشيرة أن هذه الوحدة تستهدف بدعم جميع النساء الليبيات سواء داخل الوطن أو خارجه ،دون اقصاء و تهميش.

استعرضت “اللافي” في اللقاء أهداف الوحدة واستراتيجية عملها وماحققته، كما تطرقت لأبرز الصعوبات، مؤكدةً على أن الوحدة تدعم المرأة في كل المجالات للمساهمة في بناء البلاد وتنميتها.

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