دبرز: تعيين كنة يأتي للحيلولة دون تكرار ما حدث في بنغازي ودرنة في الجنوب

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم دبرز أمس الخميس أن الهدف من تعيين علي كنة آمرا للمنطقة العسكرية بسبها هو الحيلولة دون تكرار ما حدث في المنطقة الشرقية مما اعتبره قتل وتشريد ونزوح وضرب للنسيج الاجتماعي في اشارة منه لعمليات القوات المسلحة ضد الجماعات الارهابية في مدينتي بنغازي ودرنة .

دبرز أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” بأنه على الرغم من تأخر تعيين كنة إلا أن ذلك يصب في مصلحة الجنوب وأهله على المدى البعيد من خلال سيطرة حكومة الوفاق على أركان الدولة حسب قوله.

وأضاف عضو المجلس الاستشاري بأن كنة يسعى إلى تأمين المواطن وحماية الحدود وحقول النفط ومقدرات الشعب الليبي حسب زعمه ، خاصة أن الجنوب له علاقة بأطماع دولية وإقليمية وامتداد للنفوذ في المنطقة، على حد تعبيره.

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