الوطنية للنفط تكرر دعوتها لحماية العاملين في حقل الشرارة

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تتابع عن كثب مجريات الأحداث في حقل الشرارة النفطي، داعيه كافة الأطراف إلى تفادي تصعيد الأعمال العدائية التي من شأنها أن تهدّد سلامة العاملين، وتلحق الضرر بالمنشآت الموجودة في أكبر وأهم حقل في ليبيا.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، “إنّ سلامة العاملين تظلّ أولويتنا القصوى، ونحن نطالب كافّة الأطراف بتجنّب النزاعات والتوقف عن الزجّ بمنشآت القطاع في التجاذبات السياسية، مشيرا إلى أن الإضرار بالحقل قد يسفر عن عواقب وخيمة على القطاع، والبيئة، والاقتصاد.

وأفاد صنع الله أنه لا مجال لاستئناف العمليات ما لم يتم إعادة إحلال الأمن في الحقل”.

