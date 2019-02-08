وفد صحة المؤقتة يأتي بالدعم الطبي لغدوة

تفقد وفد وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة منطقة غدوة جنوبي سبها للاطلاع على أوضاعها وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدات التشغيل.

وأشار بيان للوزارة إلى أن هذه الزيارة أتت بتوجيه من وكيل عام الوزارة المكلف بمهامها سعد عقوب بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية والعلاجية والإعلان عن تأييد قوات الجيش الوطني والقطاع الصحي لبلدية سبها وما جاورها .

واطلع الوفد على عمل أقسام المستشفى الميداني في غدوة ووقف على الاحتياجات الفعلية له فضلا عن زيارة مركز سبها الطبي لتدارس الحلول التي من شأنها الوصول بالمستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية ببلدية سبها إلى أفضل الخدمات.

هذا وتألف الوفد من رئيس غرفة عمليات الطوارئ إبراهيم اليتيمي ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الله البراني فيما رافق الوفد قافلة طبية تحتوي على الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم تسليمها للمستشفى الميداني بمنطقة غدوة.

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