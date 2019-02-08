الجيش يقصف مواقع عصابات تشادية قرب مرزق

نفذّت مُقاتلات سلاح الجو اليوم الجمعة 3 ضربات جوية استهدفت مواقع لتجمعات عصابات تشادية ومجموعات تابعة لها قرب مدينة مرزق في الجنوب.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن مُقاتلات سلاح الجو نفذّت الضربات بنجاح وأعادت التمركّز في قواعدها.

وأفاد مُراسل 218 أن هذه الغارات الجوية جاءت بعد انتهاء المُهلة التي منحها الجيش الوطني للعصابات التشادية لمُغادرة المكان أو تسليم أنفسهم للجيش.

وحول الأوضاع الأمنية في أوباري التي تبعد بنحو 170 كيلومترا عن مرزق، أكدت مصادر لـ218 أن الكتيبة 173 مُشاة التابعة للجيش الوطني تُسيطر على الأوضاع داخل المدينة وتُشرف على تأمين حقل الشرارة.

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