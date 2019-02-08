قيادات من مصراتة تؤكد على رفض عسكرة الدولة

أكدت قيادات من مدينة مصراتة، على تمسكها بالخيار الديمقراطي، ورفضها عسكرة الدولة، مشيرين إلى أهمية أن يكون للمجتمع الدولي دور إيجابي أكبر في حل المشكل السياسي.

وجاء ذلك خلال لقاء قيادات مصراتة من البلدية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أمس الخميس، بسفير ألمانيا لدي ليبيا أوليفر أوفتشا، أكدوا فيه على أهمية الدور الإيجابي للجمهورية الألمانية، في حلحلة الملف الليبي.

من جانبه أوضح أوفتشا استمرار جهود بلاده حول توحيد نظرة المجتمع الدولي، نحو الحل السياسي في ليبيا، والذي يمثل نقطة وركيزة للاستقرار والأمن والتنمية.

وشدد السفير الألماني على أهمية استفادة البلدية من برامج منظمة GIZ الألمانية، في ترسيخ مفهوم الحكم المحلي، وزرع الثقة بين المواطن والبلدية، مشيراً إلى البرامج التي تساهم فيها الدولة الألمانية، ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدا رغبة بلاده في التعاون على المستوى الاقتصادي، خاصة في مدينة مصراتة.

وعبر أوفتشا عن اهتمام ألمانيا باستقرار ليبيا، مشددا على دور المجالس البلدية في استقرار البلاد.

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