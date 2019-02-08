ثلاثة جرحى مدنيين جراء الأعيرة العشوائية في بنغازي خلال يناير الماضي

أعلنت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، إن المستشفى استقبل ثلاثة جرحى مدنيين أصيبوا جراء الأعيرة النارية العشوائية في مدينة بنغازي خلال يناير الماضي.

وقالت البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن المستشفى لم يتسلم أية وفيات خلال شهر يناير، إلا أنه استقبل المواطن أسامة آدم اسويكر (35 عامًا)، ويونس عبداللطيف يونس (39 عامًا)، وسعد محمود مسعود (47 عامًا)، مصابين بطلق ناري.

وأوضحت البرغثي، أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة وتلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وتعاني مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

