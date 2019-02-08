تعرف على مخطط الأفريكوم في ليبيا خلال 2019

كشفت القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، عن أهم البنود التي تسعى إلى تحقيقها خلال عام 2019.

وقال قائد القوات الأمريكية في أفريقيا توماس والدهاوسر، خلال إفادته السنوية أمام الكونغرس الأميركي، أن أهم البنود هو تعزيز الاستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها، وكبح مساعيها للحصول على عقود توريد أسلحة وبناء قواعد عسكرية وبحرية في المنطقة، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة لأفريكوم تتركز حول 6 محاور أساسية تتعلق بتعزيز شبكات الشركاء، وتعزيز القدرات الأمنية وتطويرها، خاصة في الصومال، ودعم الشركاء في منطقة بحيرة تشاد.

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