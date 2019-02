بسبب فشل الوفاق في ضبط الأمن.. صحيفة بريطانية تشكك في زيادة إنتاج حقل الشرارة

المتوسط:

اعتبرت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، أن المؤسسة الوطنية للنفط «كانت ضمن المؤسسات الليبية الضئيلة التي عملت بكفاءة كقوة غير منتمية لأي طرف، ووفرت النقد الذي كانت هناك حاجة ماسة له لمنع إغراق الموازنة الليبية بمزيد من الديون».

وأضاف التقرير، أن خطط المؤسسة بزيادة الإنتاج من مليون برميل يوميًا إلى 2.1 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2021 «قد تكون محل شك بسبب الصراع الدائر حول حقل الشرارة».

…

