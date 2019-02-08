افحيمه: تصريحات سلامة الأخيرة تشويه للحقائق وتزييف للواقع

انتقد عضو مجلس النواب صالح افحيمه، التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بشأن الانتخابات في ليبيا.

وقال افحيمه، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا وفي تصريحاته الأخيرة على قناة العربية لم يقوم بأكثر من تشويه الحقائق وتزييف الواقع في كثير من المواضع، لعل أهمها عندما أدعى عدم جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بدورها في إجراء الانتخابات وأرجع السبب للتفجير الارهابي الذي استهدف المفوضية.. في حين أن تصريحات السيد رئيس المفوضية تقول عكس ذلك وتؤكد جاهزية المفوضية، يبدو أن إجراء الانتخابات في ليبيا أصبح رهن الإرادة الدولية والتوافق الدولي المفقود حولها. وبالتالي فإن البعثة نفسها لم تعد تعلم شيء عن اي شيء بخصوص الانتخابات المنشودة”.

وتابع افحيمه، “الجمود السياسي يقابله تقدم كبير في المسار العسكري مما يجعل ليبيا اليوم في مفترق طرق سيحدد مستقبلها خصوصا بعد الانجازات التي حققتها المؤسسة العسكرية في الجنوب“.

https://www.facebook.com/sbtemo/posts/2014295025273484?notif_id=1549635395838657¬if_t=notify_me&ref=notif

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

