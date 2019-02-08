السفير الألماني يعلن رغبة بلاده في تحقيق أكبر تعاون اقتصادي مع ليبيا

أعلن سفير ألمانيا لدي ليبيا «أوليفر أوفتشا» رغبة بلاده في تحقيق أكبر تعاون ممكن على المستوى الاقتصادي، خاصة في مدينة مصراتة.

وأشار «أوليفر أوفتشا»، على هامش زيارته إلى مدينة مصراتة حيث التقى المجلس البلدي، وبعض نواب المدينة بالبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، إلى «استمرار جهود بلاده حول توحيد نظرة المجتمع الدولي نحو الحل السياسي في ليبيا، والذي يمثل نقطة وركيزة للاستقرار والأمن والتنمية».

وأكد السفير الألماني «أهمية استفادة البلدية من برامج منظمة GIZ الألمانية في ترسيخ مفهوم الحكم المحلي، وزرع الثقة بين المواطن والبلدية»، مشيرًا أيضًا إلى «البرامج التي تساهم فيها الدولة الألمانية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

من جانبه شدد مصطفى كرواد عميد البلدية على أهمية الدور الإيجابي للجمهورية الألمانية في حلحلة الملف الليبي، كما شدد الحضور على «تمسك المدينة بالخيار الديمقراطي ورفضها عسكرة الدولة»، مشيرين إلى أهمية أن يكون للمجتمع الدولي دور إيجابي أكبر في حل المشكل السياسي.

يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية للبعثة الألمانية إلى البلدية، كما شملت زيارة السفير الالتقاء بغرفة التجارة والصناعة، وزيارة شركة النسيم للصناعات الغذائية، والالتقاء بإدارة المنطقة الحرة مصراتة.

سفير ألمانيا لدى ليبيا «أوليفر أوفتشا» يزور مدينة مصراتة

سفير ألمانيا لدى ليبيا «أوليفر أوفتشا» يزور مدينة مصراتة

سفير ألمانيا لدى ليبيا «أوليفر أوفتشا» يزور مدينة مصراتة

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