درنة.. انتهاء العمليات العسكرية بالمدينة القديمة

أعلنت مصادر مطلعة من مدينة درنة، اليوم الجمعة، انتهاء العمليات العسكرية في محور وسط المدينة القديمة. وأوضحت المصادر، أن القوات المسلحة الليبية انتقلت إلى مرحلة التمشيط والتطهير للمنطقة، فيما تتعامل إحدى الوحدات العسكرية مع بعض العناصر المختبئة في إحدى المباني “المهدمة” والمحاصرة فيها، وهي من ضمن عمليات التطهير، لافتة إلى أن القوات المسلحة الليبية تتحفظ علي عدد من الجثث ترجع إلى العناصر الإرهابية الذين سقطوا في معارك اليوم 8 فبراير 2019، وفي انتظار التطهير الكامل، وإعلان التحرير النهائي عبر غرفة العمليات.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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