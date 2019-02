المتوسط:

قال مصدر في مكتب المدعي العام، الجمعة، إن السلطات اعتقلت شخصا يشتبه بكونه قياديا في تنظيم القاعدة كان قد فر من درنة.

وذكر المصدر أن عبد القادر عزوز اعتقل في مدينة مصراتة ثم نقل إلى العاصمة طرابلس. ولم تتوفر بعد أي تفاصيل أخرى.

