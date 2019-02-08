نجاة شرف الدين تلتقي مجموعة من الرائدات بالإدارات الأمريكية

التقت عضو المجلس الأعلى للدولة نجاة شرف الدين، أمس الخميس، مجموعة من النساء الرائدات بالإدارات الأمريكية. وتم خلال اللقء الذي عقد على هامش زيارة وفد من المجلس الأعلى للدولة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مناقشة دور المرأة الليبية في بناء الدولة و تحقيق الديمقراطية.
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