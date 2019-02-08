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نجاة شرف الدين تلتقي مجموعة من الرائدات بالإدارات الأمريكية

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقت عضو المجلس الأعلى للدولة نجاة شرف الدين، أمس الخميس، مجموعة من النساء الرائدات بالإدارات الأمريكية. وتم خلال اللقء الذي عقد على هامش زيارة وفد من المجلس الأعلى للدولة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مناقشة دور المرأة الليبية في بناء الدولة و تحقيق الديمقراطية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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