“القابضة” تعقد اجتماعها الأول بحضور السراج

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها الأول بحضور كافة الأعضاء.

الاجتماع كان بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي أصدر بحق نفسه قرار تعيين لرئاسة الجمعية العمومية بعد إعفاء النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق من توليه رئاستها.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب إلى جانب أعضاء الجمعية.

ونوقشت في الاجتماع الميزانية التقديرية للعام 2019، والتحديات التي تعيق أداء الشركة كما تم استعراض الأعمال المنجزة في العام السابق وأبرزها إدخال تقنية الجيل الرابع.

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