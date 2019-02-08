بالأسماء.. الصديق الصور يأمر بضبط أصحاب محطات وقود متورطين في تهريب المحروقات خارج البلاد 

طرابلس-العنوان

أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور أمس الخميس أمرا بضبط وإحضار 103 شخصا من أصحاب محطات توزيع الوقود المتورطين في تهريب الوقود إلى الخارج والاتجار فيه وبيعه بشعر غير السعر القانوني واكتساب أموالا بطريقة غير مشروعة.

وفي رسالة أطلعت عليها “العنوان” وجهها الصور إلى جهاز المباحث العامة وجهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب طالب الصور بضبط وإحضار 103 صاحب محطة توزيع وقود متورط في تهريب الوقود للخارج.

وطالب الصور بتعميم أمر الضبط والإحضار على كافة المنافذ والجهات الضبطية المختصة ووضع أسماء المذكورين في قوائم الوصول والمغادرة ويتم إحالتهم حال ضبطهم إلى مكتب النائب العام.



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