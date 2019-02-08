المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، ايقاف ايفاد حالات العلاج في مصر بشكل مؤقت ومباشرتها تنظيم إجراءات وضوابط جديدة للعلاج بالخارج وفق.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إن المعايير والضوابط الجديدة تكفل إيصال الخدمة لمستحقيها ومعالجة أوجه الهدر في تكاليفها.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تقرر وقف إيفاد الحالات للعلاج في مصر مؤقتا لحين استكمال إجراءات تنظيم العلاج بعد اعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج.

وكان وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم قد أصدر في وقت سابق القرار رقم 589 لسنة 2018 بشأن اعتماد دليل إجراءات تنظيم العلاج بالداخل والخارج.

The post هذا ما أعلنته «صحة الوفاق» بشأن العلاج في الخارج appeared first on صحيفة المتوسط.

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