رويترز: قرار قوات حفتر بحظر الطيران سيعيق حركة الوطنية للنفط في الجنوب

قالت

وكالة رويترز، الجمعة، إن قرار قوات حفتر فرض حظر جوي في الجنوب الليبي سيجعل المؤسسة

الوطنية للنفط عاجزة عن نقل موظفيها في رحلات جوية لحقل الشرارة.

ونشرت

الوكالة عبر موقعها، نقلا عن أحد مهندسي المؤسسة العاملين في حقل الشرارة، أن قوات

حفتر تسيطر على منطقة ضخ فرعية فقط، في حين أن منطقة الإنتاج الرئيسية ما تزال تحت

سيطرة أهالي المنطقة.

وكانت

غرفة عمليات قوات حفتر أعلنت، الخميس، أن أي طائرة ستُقلع أو تهبط في أي مطار في جنوب

البلاد ستكون بحاجة للحصول على موافقة من الغرفة، وهذا سيُطبق على الرحلات الجوية المحلية

و الأجنبية، وأي طائرة تخالف تلك التعليمات ستُعامل على أنها هدف معادٍ.

يُذكر

أن حقل الشرارة الذي يعتبر أكبر حقول إنتاج النفط في ليبيا متوقف عن الإنتاج منذ أكثر

من شهرين؛ بسبب قيام حراك “غضب فزان” بإغلاق الحقل إلى حين تلبية مطالبهم

المتمثلة في التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع المعيشية في الجنوب.

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