“الأفريكوم” تدعم عودة سفير أمريكا السابق لدى ليبيا بصفته قائما بالأعمال

أكد قائد القوات الأمريكية في إفريقيا

“توماس وولدهاوزر”، أن قيادته تركز على دعم عودة سفير بلاده السابق لدى

ليبيا بصفته قائما بالأعمال بالسفارة.

وأوضح “وولدهاوزر” أمام لجنة مجلس

الشيوخ حول الخدمات المسلحة، الخميس، أن القيادة الأمريكية – الإفريقية تركز على

ثلاثة أهداف في ليبيا، أولها دعم عملية المصالحة السياسية من خلال توفير الأمن

لتسيهل الانخراط الدبلوماسي فيها، ثانيها بذل الجهود لمنع نشوب صراع أهلي واسع

النطاق في ليبيا يهدد أمنها واستقرارها، وآخرها محاربة “الإرهاب”

المتمثل في القاعدة وتنظيم الدولة.

وكانت قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا نفذت،

العام الماضي، ضربات استهدفت قادة وعناصر لتنظيم الدولة في أماكن متفرقة من ليبيا.

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