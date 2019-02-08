“زكاة مصراتة” يفصح عن إيرادات العام الماضي وأوجه صرفها

أعلن مكتب صندوق

الزكاة بمصراتة، تحقيق إيرادات غير مسبوقة في العام الماضي، إذ جبى 21 مليونا و949

ألفا و762 دينارا من 1475 مزكٍّ و36 شركة.

وأوضح مكتب الزكاة،

في إحصائية له، أنه أنفق هذه الأموال على شكل إعانات مالية دورية لـ 650 أسرة، وإعانات

مقطوعة لـ 27 حالة طارئة، وعلاج 165 مريضا، ودعم مؤسسات صحية، وبناء مساكن لـ 88 أسرة،

وتكملة مساكن 321 أسرة، ودفع بدل إيجار لـ 204 أُسَر محتاجة، وإعانات زواج لـ 211 بين

شباب وفتيات.

وأشار مكتب الزكاة

إلى أنه ساهم بأموال الزكاة في إقامة 4 حملات، هي حملة “اقرأ” التي وفرت

2000 حقيبة للطلاب المحتاجين، وحملة “السلة الغذائية الرمضانية”، وحملة

“إفطار صائم”، وحملة “كلنا نضحي”، إضافة إلى سداد ديون 59 غارما،

واثنين من المؤلفة قلوبهم، و3 من أبناء السبيل.

وأوضح المكتب أنه

تسلم زكاة الحبوب والثمار بمقدار 600 لتر من الزيتون، و94 كيسا من الشعير، و286 كيلوجراما

من التمور، إضافة إلى زكاة المواشي، والعديد من الكفارات، وفدية الصيام لذوي الأعذار،

وزكاة الفطر، وعددا من الصدقات.

يشار إلى أن صندوق

الزكاة بمصراتة أعلن، في عام 2016، أن إيرادات الزكاة بلغت 10 ملايين دينار ليبي.

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