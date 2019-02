المتوسط:

أفادت مصادر ميدانية بانتهاء العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش ضد التنظيمات الإرهابية في محور وسط المدينة القديمة بدرنة.

وأضافت المصادر، أن الجيش بدأ في مرحلة التمشيط والتطهير للإنهاء تماما على أي عناصر إرهابية.

