المتوسط:

أعتبر عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، أن قضايا الفساد التي كشفها النائب العام بمثابة تهمة الخيانة العظمى، قائلا ” ما لم ينتهي الانقسام بالبلاد وامتلاك حكومة واحدة فالخطر كبير جدا”

وأضاف الأسود في تصريحات صحافية ” إن السؤال الأهم هو كيف وصل مثل هؤلاء الفاسدين، عديمي الخبرة الى رئاسة مؤسسات اصولها عشرات المليارات” متسائلا من أوصل مثل هذا لمثل هذه المرتبة ألا يوجد حدود عند هؤلاء للخيانة والعمالة وذبح الوطن المواطن”

وتابع الأسود “هذا يمثل رأس جبل الجليد وليس الجبل كله… وحدود الفساد وبيع الوطن أعظم وأكبر.. ويجب ان ترفع العقوبة في حالات الفساد الكبيرة، في ظروف البلاد هذه من قضايا فساد إلى تهمة الخيانة العظمى”

وتساءل الأسود موجها حديثة لحكومة الوفاق “أين الالتزام بمعايير الكفاءة التي ينص عليها الاتفاق السياسي”

وتابع الأسود، ” ما الذي قامت به حكومة الوفاق غير المعتمدة لمواجهة القضايا التي ترفع كل يوم ضد ليبيا بالخارج .. وقضية الخرافي ليست ببعيد .. والدرس لم يستوعبه أحد”

The post برلماني يتهم الوفاق بوضع الفاسدين في مناصب سيادية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية