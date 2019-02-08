سلامة: نعمل للحد من الاشتباكات في الجنوب لنتمكن من إجراء الانتخابات

قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، إن البعثة تعمل على الحد من الاشتباكات في الجنوب لتتمكن من إجراء الانتخابات.

وأكد سلامة، في لقاء مع قناة “العربية” الخميس، إنه إذا توفرت الشروط اللازمة للانتخابات فستقام فورا، موضحا أن البعثة تريد للانتخابات أن تكون “دواءً لا علة جديدة”.

وأضاف سلامة أن هناك “مزايدين” و”غوغائيين” يريدون أن تنحاز الأمم المتحدة لأطراف ما، مؤكدا محافظته على الخط المحايد، وأن البعثة لن تشارك في الخلافات السياسية، وستسعى مع الأطراف الليبية، بمن فيهم قائد عملية الكرامة “خليفة حفتر”، لإنهاء حالة الانسداد السياسي.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة أعلن في

إحاطة له أمام مجلس الأمن نوفمبر الماضي عن خطة البعثة التي من بينها إجراء

انتخابات في ليبيا مع حلول ربيع عام 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية