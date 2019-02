بلدية بنغازي تبحث مع اليونيسيف سبل دعم المدينة

المتوسط:

التقي رئيس المجلس التيسيري لبلدية بنغازي “إدريس غيث اقدورة”، رئيس منظمة اليونيسيف في ليبيا “عبد الرحمن غندور” والوفد المرافق له.

ووفقاً للصفحة الرسمية لبلدية بنغازي على موقع “فيس بوك”، فقد حضر الاجتماع كلا من وكيل ديوان بلدية بنغازي، ورئيس وأعضاء لجنة التواصل الدولي بالبلدية، ومديري إدارتي العلاقات العامة والإعلام المحلي والمتابعة وضمان الجودة.

حيث تمت، خلال اللقاء، مناقشة سُبل دعم المنظمة للمرافق التعليمية والصحية في المدينة من خلال صيانة المدارس ورياض الأطفال وتوفير مساحات صديقة وآمنة للطفل، بالإضافة إلى احتياجات الفئات الخاصة وتوفير الاحتياجات الضرورية لمركز المعاقين ببنغازي.

