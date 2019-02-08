النائب العام يأمر بالقبض على 103 من أصحاب محطات الوقود المتورطين في التهريب

أمر

رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، بالقبض الفوري على 103 من أصحاب

محطات الوقود المتورطين في تهريبه للخارج.

وطالب

الصور، في بيان له، الخميس، رؤساء أجهزة البحث الجنائي والمباحث العامة ومصلحة الجوازات

والجنسية وشؤون الأجانب وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بضبط وإحضار

المتهمين وإحالتهم لمكتب النائب العام بطرابلس.

كما

أمر الصور بتعميم القرار على جميع المنافذ والجهات الضبطية المختصة، ووضع أسماء المذكورين

في قوائم البيان وترقب وصولهم ومغادرتهم.

وكان

رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام قد كشف، في مارس المنصرم، عن أكثر من 450 محطة

وقود وهمية في ليبيا تورط أصحابها في تهريب الوقود عبر مصفاة الزاوية إلى الخارج بطلبات

وقود مزيفة.

يُذكر

أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال، في مايو الماضي، إن التهريب المنظم

للوقود يكلف الاقتصاد الليبي أكثر من 750 مليون دولار سنويًّا.

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