المتوسط:

كشف قائد القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” أمام الكونجرس عن أهم البنود التي تسعى ” أفريكوم” إلى تحقيقها خلال عام 2019 في ليبيا .

وقال قائد القوات الأمريكية في أفريقيا توماس والدهاوسر، خلال إفادته السنوية أمام الكونغرس الأميركي، أن أهم البنود هو تعزيز الاستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها، وكبح مساعيها للحصول على عقود توريد أسلحة وبناء قواعد عسكرية وبحرية في المنطقة.

ولفت والدهاوسر إلى أن الاستراتيجية الجديدة لأفريكوم تتركز حول 6 محاور أساسية تتعلق بتعزيز شبكات الشركاء، وتعزيز القدرات الأمنية وتطويرها، خاصة في الصومال، ودعم الشركاء في منطقة بحيرة تشاد.

The post الأفريكوم: نسعى إلى مواجهة التدخل الروسي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

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