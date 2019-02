المتوسط:

قال عضو مجلس النواب “علي السعيدي”، إن تعيين “علي كنة” آمرا للمنطقة العسكرية سبها، التابعة لدفاع الوفاق، هو آخر أوراق الرئاسي بعد بسط الجيش سيطرته على مدينة أوباري التي تنحدر منها قبيلة كنة، واصفا القرار بأنه خلط متعمد للأوراق يحاول السراج من خلاله خلق الفتنة في الجنوب عبر قرارات عبثية، بحسب قوله.

واستطرد، في تصريحات صحفية، قائلاً: “لقد عاش الجنوب مآسي بسبب غياب الأمن والأمان وشح السيولة وغاز الطهي والوقود، والآن بدأ الأمن يرجع تدريجياً بعدما شاهد أهله الخطف والسرقة والقتل على الهوية في الشوارع في وضح النهار من العصابات الإجرامية والجماعات المتشددة”

The post برلماني يهاجم السراج.. تعيين كنة يستهدف خلق فتنة في الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية