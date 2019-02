المتوسط:

يعقد غدا السبت الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا على هامش أعمال القمة الأفريقية الثانية والثلاثين، والمنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وصرحت مصادر بالجامعة العربية بأديس أبابا، اليوم الجمعة، بأنه سيشارك في الاجتماع الذي يعقد بمقر الاتحاد الإفريقي كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، والممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمينة بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

ويأتي الاجتماع في سياق التزام الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق القائم فيما بينهم؛ دعما للعملية السياسية في ليبيا.

The post الأوضاع في ليبيا على أجندة أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية