مصدر من درنة: انتهاء العمليات العسكرية والقوات المسلحة بدأت في تمشيط “المدينة القديمة”

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة درنة انتهاء العمليات العسكرية اليوم الجمعة في محور وسط المدينة (المدينة القديمة) وانتقلت العمليات الآن إلى مرحلة التمشيط والتطهير.

وأوضح المصدر أن الوحدات العسكرية تتعامل حاليًا مع بعض العناصر المختبئة في أحد المباني المهدمة المحاصرين فيه.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحه الليبية تحفظت على عدد من الجثث ترجع الي العناصر المتطرفة في معارك اليوم الجمعة في انتظار التطهير الكامل وليعلن التحرير النهائي عبر غرفة العمليات.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أعلن في مايو من العام 2018 إطلاق عملية تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، وتمكنت القوات المسلحة عقب بدأ العمليات العسكرية من تحرير كافة مناطق المدينة باستثناء “المدينة القديمة” التي تحصن بها آخر فلول الإرهابيين واستمرت المواجهات حتى انتهائها اليوم .

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