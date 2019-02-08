“تكنوقراط ليبيا” تستهجن رفع شعارها من قبل تحالفات وصفتها بالمشبوهة

طرابلس-العنوان

اعربت مؤسسة تكنوقراط ليبيا بطرابلس عن استغرابها واستيائها من وضع اسم المؤسسة وشعارها على مطبوعات تجمع القوى الوطنية الذي تكون بالقاهرة.

وقالت المؤسسة في بيان أطلعت عليه “العنوان” أنها لم تحضر ولم تمثل في الاجتماع الذي عقدته القوى الوطنية بجمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس المؤسسة الدكتور أشرف بلها لـ “العنوان” أنه تفاجأ بوضع اسم وشعار المؤسسة في مطبوعات التجمع في محاولة لخلط الأوراق والزج بنا في حوارات مشبوهة ومدعومة تتعارض مع مصالح الوطن والمواطن.

وأضاف بلها أن التكنوقراط ستعمل على توضيح موقفها من كل الكيانات المشبوهة والتي تعمل من الخارج عبر وسائل الإعلام الوطنية مضيفاً بأنه ليست لنا صلة بأي تجمع خارج البلاد وأن أفراد وأعضاء المؤسسة لا يحملون أي أجندة سوى أجندة الوطن.



Tweet

Telegram

WhatsApp





طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية