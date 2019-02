المتوسط:

نفذّت مُقاتلات سلاح الجو، اليوم الجمعة، 3 ضربات جوية استهدفت مواقع لتجمعات عصابات تشادية ومجموعات تابعة لها قرب مدينة مرزق.

ووفقاً لمنشور لشعبة الإعلام الحربي على صفحتها بموقع “فيسبوك”، فقد نفذّت مُقاتلات سلاح الجو الضربات بنجاح وعادت للتمركّز في قواعدها.

ونفذ الجيش هذه الضربات بعد انتهاء المُهلة التي منحها للعصابات التشادية لمُغادرة المكان أو تسليم أنفسهم للجيش.

The post الجيش يقصف مواقع للمعارضة التشادية بـ 3 ضربات جوية قرب مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية