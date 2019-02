«النواب» يتهم «الرئاسي» بالتحالف مع الإخوان لضمان البقاء

المتوسط:

اتهمت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بالتحالف مع القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي برعاية قطرية، لضمان البقاء في ظل الفوضى وانعدام الأمن بالبلاد.

وطالب رئيس اللجنة، طلال الميهوب، في بيان، بنسخه منه بالوقوف صفا واحدا خلف المؤسسة العسكرية الليبية لطرد العصابات المتواجدة في الجنوب، وإفشال مشروع قطر في بلاده، ورفض كل ما يصدر عما وصفه بالمجلس الرئاسي غير الدستوري، وتحديدا في الأمور العسكرية.

واستنكرت اللجنة الإجراءات غير المسؤولة التي تحمل في طياتها لمسات قطر بإصدار تكليفات من المجلس الرئاسي، الغرض منها خلط الأوراق وإثارة الفتنة والرعب بين أهل الجنوب بشكل خاص وليبيا بشكل عام.

